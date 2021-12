Juan José Tamayo presenta ‘La compasión en un mundo injusto’ a Barcelona (14 de desembre)

Posted by

Fragmenta Editorial, 10 de desembre de 2021

El teòleg Juan José Tamayo presentarà el seu nou llibre La compasión en un mundo injusto (Fragmenta, 2021) el pròxim dimarts 14 de desembre a les 20 h a la Parròquia de Sant Medir (Sala d’actes, C. Constitució 17, Barcelona). A més de l’autor, hi intervindran Víctor Codina, jesuïta, filòsof i teòleg, Joan-Carles Mèlich, filòsof, i M. Victòria Molins, religiosa teresiana i escriptora, que presentarà l’acte

Juan José Tamayo creu que «el veritable sentit de la compassió és posar-se al lloc dels i les altres sofrents en una relació d’igualtat i empatia, assumir el dolor de les altres persones com a propi, interioritzar l’altra persona dins nostre, patir no només amb els altres, sinó també en els altres, fins a identificar-se amb qui pateix i amb els seus patiments, qüestió que no resulta fàcil però que és necessària.»