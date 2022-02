Xerrada entre Carlota Gurt i Palmira Feixes

Des de la publicació de Sola el setembre de l’any passat, Carlota Gurt ha visitat diferents punts de la nostra geografia per presentar la seva primera novel·la i conversar amb els seus lectors. Aquell mateix mes també se’n va publicar la traducció al castellà, a càrrec de Palmira Feixas, i ens agradaria molt poder aprofundir en com ha sigut aquest procés. Com ha anat la col·laboració? Com afecta el fet de ser traductor a l’ofici d’escriure? I al de corregir? Traduir no és també escriure? On hi posem el límit? Ens farem aquestes i moltes més preguntes el dimarts 15 de febrer a les 19 h. Després de la bona acollida que va tenir aquesta conversa a la Setmana del Llibre en Català, no hem volgut desaprofitar l’oportunitat de tornar-vos-la a oferir, per si us la vau perdre.