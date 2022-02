Posted by

Fitxer d’entitats de Barcelona, 7 de febrer de 2022

Ens posem en contacte amb vosaltres per presentar-vos el Mapa d’Actius de Barcelona. Recursos per a la salut, el benestar i les cures. El Mapa és una eina col·laborativa, impulsada per la Direcció de Salut de l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració del Consorci Sanitari de Barcelona i de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, que permet a les entitats i organitzacions donar a conèixer les activitats i recursos que duen a terme.

El Mapa d’Actius de Barcelona s’adreça tant a la ciutadania, per tal de facilitar el coneixement i l’accés a activitats relacionades amb la salut, la cura i el benestar; com a professionals dels àmbits sanitari, social i comunitari, per tal que puguin orientar a les persones que atenen vers aquest tipus d’activitats i serveis.

El nou Mapa d’Actius de Barcelona té un disseny senzill i és molt intuïtiu:

La voluntat de l’Ajuntament i de les entitats col·laboradores en l’impuls d’aquest projecte és que el Mapa creixi i arribi al màxim nombre d’entitats i organitzacions que puguin compartir les seves activitats i recursos.

Totes les entitats que desenvolupeu projectes, recursos o activitats en l’àmbit del Mapa (la salut, el benestar i les cures) podeu participar-hi i per fer-ho solament heu de donar-vos d’alta com organització i un cop registrades es poden gestionar totes les activitats i recursos: on es fan, quins horaris, a quina població s’adrecen, quan es realitzen i altres informacions.

Per registrar-vos heu de fer el següent:

• Entrar a la pàgina web:

• Adreçar-vos a “Gestió d’Actius” (al menú de la part superior dreta de la pantalla) i des d’allà anar a l’opció “Registra’t”, escolliu un correu electrònic de la vostra entitat (recomanem que sigui un de caràcter general i una contrasenya i us demanaran les dades de l’entitat, així com que accepteu els principis (les regles del joc del Mapa) i la política de protecció de dades.

Tot i que hem buscat que el nou disseny fos senzill i intuïtiu, disposeu d’un vídeo-tutorial i d’unes guies a l’apartat “ajuda” del menú superior:

Si necessiteu suport o comunicar alguna incidència, podeu posar-vos en contacte amb: info@mapadactius.barcelona

Moltes gràcies per la vostra col·laboració,