OXFAM Intermón, 7 de març de 2022

Aquests dies, com imaginem que t’estarà succeint a vosaltres, se’ns encongeix el cor amb la situació de violència a Ucraïna. No podem imaginar el patiment, la por i l’angoixa que estaran sentint els centenars de milers de persones que s’han quedat allí atrapades i també les que s’estan veient forçades a fugir abandonant a les seves famílies, les seves llars i les seves vides. Ho han perdut tot i necessiten ajuda urgentment.

És per això que us demano que col·laboreu per respondre a aquesta crisi humanitària que creix cada dia.

Amb el vostre suport, i conjuntament amb altres organitzacions, podrem atendre necessitats bàsiques com, per exemple, aliments, productes d’higiene o la protecció de dones, nenes i nens. A més, seguirem exigint als països de la Unió Europea que respectin el dret internacional i assegurin que les persones que fugen de la violència troben un refugi segur.