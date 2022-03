Un any ple de feina a favor de la llengua

Posted by

Plataforma per la Llengua, 7 de març de 2022

A Plataforma per la Llengua encarem el 2022 amb ganes de continuar millorant la normalització de la llengua. L’any passat vam treballar per enfortir i promoure el català en tots els àmbits i arreu del domini lingüístic, que últimament s’ha vist greument amenaçat per discriminacions, sentències i atacs.

Tot i les adversitats, gràcies als més de 25.000 socis i a centenars de voluntaris, ens ha estat possible dur a terme un gran nombre d’accions i campanyes, que ens han portat a aconseguir èxits i millores pel català.

En aquest vídeo en pots veure un resum de la feina feta:

parla’l, tria’l, demana’l i de manera col·lectiva: administracions públiques i les empreses, davant les discriminacions per raó de llengua i per garantir els drets lingüístics de tots els catalanoparlants. Et necessitem! El català continua necessitant de tots nosaltres! De manera individual els gestos quotidians són importants:i de manera col·lectiva: forma part de Plataforma per la Llengua i col·labora en la defensa de la llengua davant les, davant lesi per garantir els. Et necessitem!