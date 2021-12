Districte de les Corts, 16 de desembre de 2021

Us informem que enguany el districte celebra les festes nadalenques amb una vuitantena d’activitats, amb música, teatre, tions, correfoc, pessebres i la tradicional cavalcada de reis, així com amb nombroses activitats culturals, lúdiques i artístiques organitzades pels eixos i associacions comercials i altres entitats per gaudir de la Ciutat de Nadal. En aquest sentit, us animem a participar en les propostes d’aquest cap de setmana 18 i 19 de desembre, entre les que destaquen el 18 de desembre la Mostra de comerç ‘Sortida nadalenca comerç al carrer’ a Travessera de les Corts amb pl. Ignasi Barraquer de l’Associació Comercial el Cor de les Corts i el Nadal a l’Eix Comercial Sants – Les Corts als Jardins de Magalí i també diferents rutes per conèixer millor el territori i el diumenge 19 de desembre el Correfoc de Nadal al nucli antic de les Corts, entre d’altres.

A les tradicionals rutes dels barris de les Corts, la Maternitat i Sant Ramon, Pedralbes i Art en Diagonal, aquest any, i com a novetat, s’hi afegeixen tres rutes teatralitzades per a tota la família!

Rutes teatralitzades per a famílies amb infants de 4 a 10 anys

Dos torns: de 10 a 11.30 i de 12 a 13.30 h

Podeu triar entre:

Barri de les Corts: visita al nucli antic de les Corts i taller a la Biblioteca Montserrat Abelló.

Barri de la Maternitat i Sant Ramon: visita al recinte de la Maternitat i taller al Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx.

Barri de Pedralbes: visita i taller al Monestir de Pedralbes.

Inscripció prèvia a inscripcionsrutes@gmail.com

Altres rutes:

18 de desembre, a les 11 h

Ruta pel barri de les Corts

18 de desembre, a les 17 h

Ruta de la Maternitat i Sant Ramon

19 de desembre, a les 11 h

Ruta Art en Diagonal

19 de desembre, a les 11 h

Ruta Pedralbes

Inscripció prèvia a ruteslecorts@gmail.com

Podeu consultar el programa a la notícia del web del districte.

També ens complau de fer-vos arribar l’agenda d’activitats previstes en els espais públics, equipaments i entitats del Districte de les Corts fins diumenge 26 de desembre.

