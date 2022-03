Posted by

Oxfam Intermón. 28 de febrer de 2022

T’escric per compartir amb tu un missatge de gran preocupació del director general d’Oxfam Intermón davant la situació que està visquent Ucraïna

Milers de civils estan fugint de la violència i veiem com es repeteixen escenes de sofriment que no haurien d’ocórrer a cap part del món. Mai ningú hauria de viure una situació com aquesta.

Estem demanant que cessi immediatament la violència i que la població civil d’Ucraïna estigui protegida. És vital que es garanteixi el dret internacional, inclòs el dret internacional humanitari i el respecte de drets humans. També estem demanant a tots els estats membres de la UE i altres països rics que garanteixin que totes les persones que busquen protecció tinguin accés a asil mitjançant un procediment just i efectiu. Volem esperança, seguretat i dignitat per a totes elles.

Fa dècades que lluitem per la pau i treballem en països com Síria, Iemen o l’Iraq, abans i en els moments més durs durant el conflicte, i també en camps de persones refugiades com el de Cox’s Bazaar, a Bangladesh. Hem pogut escoltar les històries de dolor i de pèrdua que cauen les guerres. A Europa, hem ajudat durant els últims anys a milers de persones que fugien de la violència a través de rutes migratòries que posaven en perill les seves vides. I hem reclamat sempre el respecte dels drets humans i un Pacte Europeu de Migració i Asil que estigui a l’alçada. Totes les persones tenen dret a travessar fronteres. Estem al costat de totes elles, vinguin d’on vinguin.

Estem seguint molt de prop la situació, en contacte permanent amb altres organitzacions i treballant per veure com contribuir i donar suport a la feina d’assistència humanitària tan necessària que s’està donant.

Sabem per experiència que la població civil s’emporta la pitjor part en els conflictes i que és clau per protegir a les persones, garantir que les que fugen trobin un refugi segur i puguin reconstruir les seves vides amb dignitat i sense desigualtats.

Aprofitem per agrair-te una vegada més, la teva col·laboració amb Oxfam Intermón.