TIK TOK TALES

Espai Avinyó, 2 de maig de 2022

Les xarxes socials han significat un abans i un després a l’hora de comunicar-nos. D’entre elles, la xarxa social TikTok és una de les més conegudes en l’actualitat. En els seus formats curts i dinàmics podem trobar infinitat d’històries, temes d’actualitat, opinions, etc.

Partint d’aquest context, l’Espai Avinyó us proposa l’activitat ‘TikTok Tales‘, un viatge a les arrels algorítmiques de la plataforma i a les seves bombolles comunicatives, a més d’un recorregut dialogat al voltant de com es connecten els relats de les diàspores de la ciutat en la virtualitat i com es recreen històries. Per acabar, s’obrirà un debat sobre els trends, els hasthags i els fets virals.

Amb:

Oyidiya Oji . Gestiona projectes relacionats amb la tecnologia, la justícia social i l'antiracisme. A més, coordina un programa de mentoria per a persones que pertanyen a comunitats insuficientment representades.

Jonah Kawri . Més conegut com a Júpiter, és membre de Migrantx i Don't Hit a la Negrx , dos projectes antiracistes gestionats per persones migrants racialitzades i dissidents sexuals.

Mercedes Saya . Editora i comunicadora que tracta temes relacionats amb la crítica de "l'alta" i "la baixa" cultura des d'una perspectiva antiracista.

Susan Henriquez Elias. Com a dona racialitzada al sector tech i activa consumidora es pregunta de quina manera pot influenciar i entendre la tecnologia des d'una perspectiva de justícia social i quin és el seu impacte tant com a creadora i usuària.

Dia: dimecres 4 de maig

Hora: 19 h

Lloc: Ateneu del Raval (Carrer de la Reina Amàlia, 3)

Inscripcions: espaisinterculturals@bcn.cat