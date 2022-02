Departament de Cultura, 24 de febrer de 2022

Subvencions per a les activitats professionals que tinguin com a objectiu la creació, la fidelització o l’increment de públics culturals a Catalunya en els àmbits de les arts escèniques (dansa, teatre i circ), les arts visuals, l’audiovisual i la música, així com per a les activitats multidisciplinàries dels àmbits esmentats.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 24 de frebrer al 16 de març, ambdós inclosos.