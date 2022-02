Posted by

ACTUALITAT DEL PROGRAMA BCN INTERCULTURALITAT, 25 de febrer de 2022

En la seva itinerància pels diversos territoris de Barcelona, ‘Ressonàncies | Sants’ presenta aquesta vegada dues seccions: una (Ràdio)grafia de barri i una agenda intercultural del districte, on us convidem a una passejada per les cooperatives de Sants amb entrevistes a peu de carrer, i també, recomanacions al voltant de les dates importants d’aquesta temporada.