Sobre literatura i ‘raça’

Espai Avinyó, 17 de març de 2022

En el marc del 21 de març, Dia Mundial de la poesia i Dia Internacional per l’eliminació de la discriminació racial, l’Espai Avinyó us convida a preguntar-vos: Quin lloc ocupa la qüestió racial en la literatura? En quina mesura la retòrica del mestissatge ha possibilitat o condicionat generar transformacions en l’imaginari col·lectiu sobre la “raça” dins la cultura? Què implica pensar i practicar l’escriptura i la poesia com a acte polític?



Per respondre a aquestes qüestions, de la mà d’Helios Fernández Garcés, revisitarem l’obra d’alguns referents de la literatura contemporània, com Jaime Gil de Biedma, Federico García Lorca i la Generació Beat, entre d’altres. Posteriorment, gaudirem d’una conversa poètica dinamitzada pel col·lectiu Synusia amb la participació de Paloma Chen, Mafe Moscoso i el públic, per parlar sobre els temes, les condicions i possibilitats de publicació i distribució de narratives antiracistes creades per poetes de l’escena literària de la ciutat.

Amb:

Helios F. Garcés escriu, cròniques, articles i assaigs en mitjans de comunicació i revistes crítiques com El Salto, l’anterior Diagonal, Revista ctxt, Tabula Rasa o La Marea.

Mafe Moscoso, nascuda en un país bananer, treballa i investiga entre/a través/per a/amb/des de les creus entre etnografia, escriptura i art, des d'una perspectiva antiracista i feminista.

Dinamitza: Synusia. Llibreria feminista antiracista del cordó metropolità de Barcelona. Neix en el si de l’Ateneu Candela (Terrassa), com una aposta política des del format de llibreria, agermanada en una sèrie de genealogies comunes en el marc dels moviments socials.

Col·labora: La Ciutat Invisible. Cooperativa autogestionària.

Dia: divendres 25 de març

Hora: a les 18 h

Lloc: La Ciutat Invisible (Carrer Riera d’Escuder, 38, baixos)



Inscripcions: espaiavinyo@bcn.cat