Que el català no esdevingui llegenda !

Plataforma per la Llengua, 23 d’abril de 2022

A Plataforma per la Llengua tornem a sortir al carrer a celebrar la Diada de Sant Jordi i a reivindicar i defensar el català com l’element vertebrador més important de la nostra cultura.

A l’entitat volem celebrar el dia d’avui amb vosaltres i és per això que ens podreu trobar arreu del domini lingüístic: a Barcelona, Perpinyà, Sabadell, Canet de Mar, Girona, l’Alguer, Eivissa i Vila-real.

A totes aquestes ciutats ens hi podreu trobar explicant les nostres últimes campanyes, hi podreu comprar marxandatge propi i, a Barcelona podreu trobar autors catalans signant novetats editorials, com per exemple Màrius Serra, Pau Vidal o Aitana Bonmatí.

Gràcies al suport de socis, voluntaris i activistes, a Plataforma per la Llengua continuem treballant, per Sant Jordi i cada dia amb més fermesa, per la plena normalització del català. Ens hi ajudes? Parla, tria i demana en la nostra llengua i, si fa temps que ho rumies, avui és el dia: fes-te soci de l’ONG del català!