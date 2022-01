Posted by

Núvol, 7 de gener de 2022

Al cor de Gràcia hi ha l’Hospital de Joguines, un centre de restauració que ha fundat Noemí Batllori, on es reparen joguets o s’accepten donacions de nines, peluixos, joguets, cuinetes i cases de nines que clamen per una segona vida. Una entrevista de Bernat Puigtobella