La pel·lícula del mes. Ernest & Celestine, contes d’hivern

Òmnium Cultural, 7 de gener de 2022

Ja coneixes totes les novetats de CineXic? Aquest 2022 des d’Òmnium apostem per continuar avançant amb el projecte CineXic, un circuit estable de sales de projecció de cinema familiar en català. Els infants són el millor baluard de futur per a la llengua!

Hem construït una nova comunitat d’espais i una cinquantena de sales repartides per tot el país que treballen per un cinema en català. Enguany volem arribar a més indrets de Catalunya on encara avui no hi ha una programació estable de cinema familiar en la nostra llengua.

Per començar l’any, aquest mes de gener, petits i grans podeu gaudir de la pel·lícula Ernest & Celestine, contes d’hivern.