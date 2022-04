Districte de les Corts, 7 d’abril de 2022

Ens posem en contacte amb vosaltres per comunicar-vos que el dimecres 20 d’abril a les 17 h, tindrà lloc la xerrada “Memòria de les cooperatives d’habitatge de les Corts”, un projecte per reivindicar la memòria de les lluites per l’habitatge a Barcelona i que se celebrarà al Saló del Consell de la Seu del Districte de les Corts (pl. Comas, 18).