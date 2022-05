Medialab Matadero presenta los resultados de su OpenLAB: conferencias, performances, proyecciones y presentaciones

Matadero / Medialab, 29 de abril de 2022

Viernes 6 y sábado 7 de mayo en la Nave 16 de Matadero Madrid

Este evento supone la presentación de resultados de las actividades celebradas en el marco del LAB#01 “Medios sintientes”, laboratorio interdisciplinar de producción e investigación colaborativa celebrado entre enero y mayo de 2022

Durante dos días, invitados internacionales como Orkan Telhan, elii, Erich Berger, The Otolith Group y Peter Galison, entre otros, protagonizarán diversas actividades en las que se analizará el papel que los medios sintientes tienen para el futuro de la sociedad

También se presentarán en OpenLAB los ocho proyectos de investigación seleccionados para desarrollarse en el Laboratorio de prototipado colaborativo

El acceso a la actividad es libre hasta completar aforo, consulta programa en medialab-matadero.es

Desde enero a mayo de 2022, Medialab Matadero, programa del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, ha explorado en el LAB#01, junto a una amplia comunidad interdisciplinar de artistas, ciudadanos y expertos, el papel que los medios sintientes tienen para el futuro de la sociedad. Todas las preguntas y reflexiones apuntadas durante este tiempo son los ejes vertebradores del primer OpenLAB, un evento de cierre participativo y abierto al público general compuesto por dos jornadas intensivas de conferencias, performances artísticas y proyectos interdisciplinares que se desarrollarán en la Nave 16 de Matadero Madrid los días 6 y 7 de mayo de 2022.

El OpenLAB abordará, de la mano de invitados internacionales, temas como la sensorialidad expandida –desde ecologías microbianas ocultas en los subsuelos urbanos, a la imperceptible danza de púlsares en inminente colisión–; los paisajes producidos por fenómenos radiogénicos; o las tectónicas ocultas tras las finas fracturas de glaciares en extinción; estos y otros planteamientos servirán de punto de entrada para ámbitos técnicos y científicos muy diversos como la astrofísica sensorial, la ecología híbrida, la monitorización satelital, la climatología predictiva, o la futurología financiera.

El viernes 6 de mayo, la programación arrancará a las 18:00h con la proyección de Where Do Gardens Come From? (¿De dónde vienen los jardines?), un videoensayo del investigador y profesor Orkan Telhan junto al estudio de arquitectura elii, que se centra en una investigación sobre los jardines históricos de Estambul y cómo han soportado los retos sociales, medioambientales y políticos a lo largo de 1500 años. A las 20:00h tendrá lugar la conferencia Radical Witnessing and the Politics of Scaleen la que el artista, comisario y agente cultural afincado en Helsinki Erich Berger abordará la dicotomía entre la percepción del tiempo por parte del ser humano y el tiempo de los procesos biológicos, medioambientales y geológicos. A las 20:30h se proyectará la película Medium Earth de The Otolith Group, galardonado grupo de artistas fundado por Anjalika Sagar y Kodwo Eshun, que explora la geología de California, en peligro por los terremotos. A las 22:00h será el turno del artista y escritor Ghary Zhexi Zhangquien, en compañía de Waste Paper Opera (Klara Kofen y James Oldham), ofrecerá la performance Dead Cat Bounce, un oratorio producido en colaboración con Arts Catalyst durante su residencia artística en Medialab, en el que explorarán el tiempo, las finanzas y el deshacer de la realidad en tiempos de catástrofe.

El sábado 7 de mayo la programación arrancará a las 19:00h con la conferencia Tectónica de platas de Abelardo Gil-Fournier, artista e investigador en la Escuela de Cine y Televisión de Praga (FAMU). A las 20:00h tendrá lugar The Planet is a Camera. Photographing a Black Hole, en la que el cineasta y catedrático de Historia de la Ciencia y de Física en la Universidad de Harvard Peter Galison abordará qué pueden enseñarnos los agujeros negros sobre los límites del conocimiento. A las 20:30h la artista y escritora Luiza Grosman presentará Atropos Sky, película producida en colaboración con Medialab en la que propone contemplar el cielo como un dibujo de patrones con múltiples perspectivas, y del que es posible derivar narrativas visuales como mecanismos de retroalimentación para los índices y modelos climáticos. A las 22:00h Quadrature (Juliane Götz y Sebastian Neitsch) presentarán LGM#2.2, una performance basada en la base de datos de púlsares y estrellas de neutrones del Australian National Telescope Facility, exploran los ritmos y las longitudes de onda de estas fuentes giratorias de emisión de radio en busca de patrones y armonías estéticas.

Sesiones de presentación del Laboratorio de prototipado colaborativo

Entre el 21 de abril y el 4 de mayo, a través de su Laboratorio de Prototipado Colaborativo (LPC), Medialab Matadero ha acogido a más de 50 investigadores procedentes de todo el mundo para desarrollar de forma conjunta 8 proyectos de investigación sobre nuevos modelos de sensorialidad medial y agencia colectiva. Los proyectos, elegidos mediante convocatoria pública e internacional, se han desarrollado en grupos multidisciplinares de ciudadanos con conocimientos en disciplinas diversas.

Las Sesiones LPC del OpenLAB suponen la primera presentación pública de estos proyectos en desarrollo, que serán introducidos por sus autores y por los tres expertos que han coordinado y mentorizado su desarrollo: Nerea Calvillo, Abelardo Gil-Fournier y el colectivo Quadrature (Juliane Götz y Sebastian Neitsch). Se presentarán los siguientes proyectos:

Trayectorias vitales: los insectos viajeros de la tierra es un trabajo de Hebzoariba Hernández Gómez, Daniel Marcial, Emelia López Fuentes, Cecilia Serrano Moreno y Pauline Ruffiot que pretende trazar las rutas de himenópteros, epidópteros y escarabajos a partir de un sistema de detección y registro de trayectorias y de un mapeo colectivo en el espacio público.

Memorias alimentarias. Conectando los territorios campo-ciudad, de Laura Reyes, Paula Castro, Colectivos: La Colmena y Ambiente Tabanoy, Esther San Vicente, Francisco Olivares Cortes y Mireia Ferri, quienes presentarán un mapa digital capaz de manifestar las voces de diversas comunidades rurales de Colombia, mostrando su patrimonio agrícola a través de una serie de estaciones sensoriales interactivas.

ALMA (todo lo que tu móvil puede llegar a ser), de Victoria Ascaso, Jaime de los Ríos, Pablo Martínez Garrido, Concha García de la Fuente, Sofía Campillay, Jaseff Raziel Yauri-Miranda, Raquel Miranda Carmona y Lucía Bravo, un espacio de reflexión transhumanista y xenofeminista sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, que se enfoca en su construcción como ser emocional.

Real-Time War Rug, de Zainab Tariq, Anna Eschenbacher, Rita Eperjesi, Fanni Szilvás, Gabriella Paredes, Julieta Iacono, Pei-Chi Lee, Leslie Portillo Perez y Elian Stolarsky, un proyecto de creación de una alfombra de guerra 2.0 capaz de visualizar en tiempo real los conflictos globales, con el objetivo de abordar traumas, que, aunque no nos afecten directamente, están ocultos en la conciencia colectiva.

Interfaces adivinatorias de viento a radio, de Juan Duarte, Bettina Katja Lange, Pablo Bordons, Manuela Sancho Sánchez y Lila Izquierdo. El viento y el electromagnetismo son energías que se expanden a escala planetaria, esta investigación examina representaciones informáticas especulativas, visibilizando las convergencias imperceptibles entre los flujos de aire y las transmisiones de radio.

Excesos extrasensoriales: Imaginando inclusiones con datos desechados, una investigación sobre los puntos ciegos de los sistemas sensoriales existentes en la ciudad de Madrid, analizando y cuestionando las oportunidades perdidas propiciadas por políticas de descarte de datos, creada por Tim Cowlishaw, Mikhail Anisimov, Carmen Esteban, Elena Plotnikova, Yese Astarloa, Javiera Gutiérrez, Alberto Fernandez Sastre.

Interfaz Tierra Prototipo, un micrófono para el planeta de Carlos Corpa, Eduardo Fernández Banderas, Marina Alonso-Cortés, Helbeth Trotta, Marcos Rojas Sosa, Vanesa Moreno Serna, Ignacio Sevillano. El proyecto nació a bordo del rompehielos Naumon, de La Fura dels Baus y tomó la forma de un metabarco. Una instalación construida a partir de un contenedor marino que alberga los dispositivos visuales y sonoros capaces de interactuar con diferentes aspectos del sistema Tierra.

Xenoimage Dataset, de Mar Osés, Miguel Rangil Gallardo, Claudia Vanesa Figueroa Muro, Mon Cano, Pilar del Puerto Hernández González, Esther Rizo, Levi Jose Jiménez Rufes, Inna Mart, pretende hackear el imaginario visual hegemónico mediante la refuncionalización de bases de datos de imágenes, con el objetivo de desarticular las tecnologías que permiten su gestión e instrumentalización.