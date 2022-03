Posted by

Òmnium Cultural, 8 de març de 2022

Ni silenciades ni invisibilitzades. Les dones som referents en tots els àmbits de la nostra societat. A Òmnium Cultural sabem que no és possible defensar la cultura, la llengua i els drets civils sense reivindicar el feminisme.

Per això, avui tornem als carrers per defensar les lluites de totes a les convocatòries, arreu del país, amb motiu del Dia Internacional de les Dones. A Barcelona, ens trobarem a les 18 h a Aribau/Gran Via de les Corts Catalanes. Apunta’t aquí al bloc d’Òmnium Cultural, comptem amb tu!