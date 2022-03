Dia Internacional de la Dona

Creu Roja, 8 de març de 2022

Avui 8 de març, en commemoració amb el, reafirmem el nostre compromís amb la igualtat de gènere i els drets de les dones.

És per això que, a la Creu Roja, des del Programa de Sensibilització i Prevenció de la Creu Roja Joventut, ens impliquem perquè tant homes com dones tinguin les mateixes oportunitats i per això, treballem per erradicar qualsevol tipus de discriminació provocant que els Drets Humans i les llibertats de les dones es vegin afectades.

Són inqüestionables les xifres de la desigualtat de gènere a Espanya i al món.

D’ igual manera que el Moviment Internacional té la missió humanitària de protegir la vida i la dignitat de les víctimes de les guerres, avui subratllem de manera especial l’impacte dels conflictes armats en les dones i alertem sobre la situació que estan afrontant les dones i nenes a Ucraïna.

Davant aquestes circumstàncies, a la Creu Roja ens reafirmem per la igualtat entre homes i dones i posem en marxa la campanya d´aquest any: