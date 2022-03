La vida bajo los bombardeos en Mariúpol: ¿Cuánto durará este desastre?

Prensa regional MSF. 24 de marzo de 2022

Sasha, miembro del personal de Médicos Sin Fronteras, describe en un relato personal el asedio a la ciudad y su salida

Ucrania, 24 de marzo de 2022.- Sasha, miembro del personal de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Mariúpol, Ucrania, describe la vida en la ciudad durante el cerco y el bombardeo por las fuerzas rusas. Por razones de seguridad, solo utiliza su nombre de pila en este testimonio.

Nací en Mariúpol y he pasado toda mi vida en esta ciudad. Estudié, trabajé y me lo pasé bien en Mariúpol. Y cuando Médicos Sin Fronteras me contrató, también me alegré de hacer un trabajo importante. La vida era buena en Mariúpol.

Pero súbitamente se convirtió en un auténtico infierno.

Al principio, ninguno de…