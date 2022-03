Ja pots presentar la teva candidatura als Premis DonaTIC 2022!

Posted by

Comunicat SmartCatalonia, 24 de març de 2022

El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori ha donat el tret de sortida a la vuitena convocatòria dels Premis DonaTIC, que tenen el doble objectiu de reconèixer el paper fonamental de les dones en el món professional, empresarial i acadèmic de les noves tecnologies, i d’oferir referents a les nenes i dones joves per esperonar-les a estudiar i, en el futur, treballar en disciplines STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques).

Tens temps fins al 23 de maig per presentar la teva candidatura!

Categories dels Premis DonaTIC 2022

Les candidatures poden ser proposades per la mateixa candidata o bé per qualsevol altra persona o institució en aquestes vuit categories i dos subcategories, que són excloents (cada candidata només pot ser-ho d’una categoria):

Emprenedora : dona fundadora o cofundadora d’una empresa en actiu del sector TIC o que ha dut a terme innovacions en l’empresa familiar com a intraemprenedora.

Empresària : dona que ha consolidat una empresa de l’àmbit de les TIC.

Professional : dona que treballa en l’àmbit de les TIC (per a una empresa, organització o pel seu compte) i que té una titulació universitària TIC.

Acadèmica/Investigadora : dona que es dedica a la formació i/o recerca en l’àmbit de les TIC i que està en possessió d’una titulació universitària TIC.

Divulgadora : dona que treballa en l’àmbit de la comunicació o que ha dut a terme activitats de divulgació vinculades a les TIC.

Revelació : dona amb una trajectòria curta molt rellevant i un paper significatiu i destacable en l’àmbit de les TIC.

Estudiant TIC : (es divideix en Universitària i FP): estudiants (matriculades en el moment de la convocatòria dels Premis) de qualsevol titulació universitària o cicle formatiu de FP de l’àmbit TIC que hagin desenvolupat un projecte i/o iniciativa destacable en aquest àmbit.

Iniciatives referents: (es divideix en Empresarial i Entitat, centre formatiu/institució): empresa, executiu/-iva en cap, equip, entitat i/o centre formatiu/institució que hagi desenvolupat una iniciativa pròpia que posi en valor el paper de la dona en l’àmbit TIC amb la voluntat de combatre l’escletxa de gènere.

Premis i mencions especials com a novetat

Netmentora Catalunya : la xarxa de suport a l’emprenedoria seleccionarà dues candidatures d’entre les que es presentin a la categoria Emprenedora que tindran accés gratuït als seus serveis (networking, espais d’intercanvi de coneixement entre líders d’empresa i acompanyament empresarial).

Hewlett Packard (HP) : l’empresa oferirà a les candidatures de la categoria Estudiant la possibilitat d’entrevistar-se amb la persona directiva que correspongui segons l’àrea d’estudi que facin, i amb Recursos Humans, per explorar la possibilitat de treballar a HP com a interns o graduates.

Universitat Oberta de Catalunya : la UOC oferirà a la guanyadora de la categoria Divulgadora la seva participació en projectes relacionats amb la promoció de les vocacions STEM i en farà difusió en actes i xarxes; i també oferirà a les guanyadores de les Iniciatives Referents la difusió dels seus projectes a través del web.

Agència de Ciberseguretat de Catalunya : l’agència valorarà les candidatures relacionades amb l’àmbit de la ciberseguretat i podrà proposar una menció especial per a alguna d’elles, alineant aquesta acció al Pla DonaTIC sectorial d’aquest àmbit.

Estratègia NewSpace de Catalunya: la Secretaria de Polítiques Digitals, com a coordinadora de l’estratègia, valorarà les candidatures relacionades amb l’àmbit aeroespacial i podrà proposar una menció especial per a alguna d’elles. Aquesta acció també s’alinea amb el Pla DonaTIC sectorial de l’àmbit aeroespacial.

A més, el Departament de la Vicepresidència podrà oferir a la guanyadora de cada categoria la possibilitat de participar en les formacions ofertes per la Generalitat en l’àmbit TIC i d’obtenir visibilitat i difusió com a referents a través de la participació en actes públics organitzats per la Direcció General de Societat Digital i en programes i entrevistes en mitjans de comunicació.

Un any més, el lliurament dels guardons dels Premis DonaTIC 2022 es farà coincidir amb el Dia d’Ada Lovelace. Per tant, l’acte de lliurament dels Premis DonaTIC 2022 es farà l’11 d’octubre.

Esperem la teva candidatura o que ens en proposis una! Tens temps fins al 23 de maig per presentar-la.