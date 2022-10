LA VIDA BAJO LA CUSTODIA DEL VOLCÁN MUHAVURA

Rift-Valley Expeditions, 28 de agosto de 2022

“El día de tregua después de subir el volcán Sabinyo duró poco cuando bajé a hacerle compañía a Albert mientras cocinaba su famosa sopa, esta vez de calabaza, y su pan de ajo sin el que yo ya no podía vivir. Mi intención, como todas las noches cuando ya el pueblo dormía, era charlar un rato y seguir avasallándole a preguntas sobre las cosas sobre Uganda y la región de Kisoro que me faltaban por conocer.

Se aguantó la risa cuando me vio aparecer en el estado en el que me encontraba después de la “excursión” del día anterior, mientras su sonrisa se ensanchaba y me decía que tenía un plan para nosotros para el día siguiente.

Llevaba unos días allí y habíamos hecho muy buenas migas, así que quería presentarme a sus amigos y que me uniera a sus planes del día siguiente. Le hacía ilusión que conociera un poco de su hogar, de la vida al pie de esas montañas, me dijo.

Así que ahí estaba yo la mañana de después, subida en un boda boda que nos llevaba al lodge en el que estaban trabajando sus amigos y un poco expectante por lo que me pudiera encontrar. ¿Les caería bien a sus amigos? Pero fue el primer pie en ese lugar y se me pasaron todos los nervios que podía tener.

Cuando aquella pequeña familia que dirigía la construcción del impresionante lodge al pie de los volcanes me recibió, me hicieron sentir, de alguna manera, acogida en ese lugar a medio construir. Menos la niña de uno de ellos, de unos 2 años, que me miraba cautelosa desde detrás de las piernas de su padre. Ni que decir tiene que a los 10 minutos ya éramos inseparables.

Después de un rato visitando el lugar y contándome todos sus planes, me invitaron a acompañarles en los compromisos que tenían ese día. Me explicaron que eran cosas de trabajo, como excusándose por no poder ofrecerme ningún plan mejor, pero para mí poder conocer su día a día me parecía un regalo.”

Así comienza la segunda parte del artículo del blog escrito por Sandra Rubio, Responsable de Comunicación de Rift Valley Expeditions, donde nos cuenta su experiencia viviendo bajo el volcán Muhavura, en Uganda.

Además, en esta segunda parte nos narra cómo fue visitar a la etnia Bafumbira, donde le enseñaron su estilo de vida y tradiciones.

Nuestra ruta empieza viajando hacia el norte del país, siguiendo los pasos del río Nilo, río que veremos y disfrutaremos en varias ocasiones durante nuestro viaje. Antes de llegar a los parques mas conocidos de Uganda pararemos en la reserva de Ziwa, único lugar en este país para poder observar el rinoceronte blanco.

Los Parques de Murchison Falls, Kibale y Queen Elizabeth nos mostrarán la rica fauna del país combinada con unos espectaculares paisajes que no nos dejarán indiferentes.

Seguiremos nuestra aventura y nos sorprenderemos con los paisajes montañosos del Bosque Impenetrable de Bwindi, hogar del impresionante y poderoso gorila de montaña pero también de los entrañables pigmeos Batwa.

Antes de nuestro regreso a Entebbe pasaremos por el territorio de la etnia Nyankole, conocidos ganaderos en la zona. En definitiva, un viaje al corazón del continente y a la esencia africana.