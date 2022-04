Juga amb el nou Recomanador i troba les oportunitats de negoci més singulars

ACCIÓ, 21 d’abril de 2022

Les noves dinàmiques del comerç internacional obliguen a les empreses a adaptar-se i transformar-se. Els canvis accelerats de la pandèmia o la crisi de subministraments obren noves maneres de fer negoci i empenyen a buscar oportunitats on mai havies pensat.

El Recomanador d’oportunitats de negoci internacional també s’ha adaptat per acompanyar-t’hi. A més d’incorporar noves oportunitats i de filtrar per sector i continent, el Recomanador ofereix un nou sistema per escollir aquelles oportunitats segons l’índex Doing Business que estableix el grau de dificultat del país.