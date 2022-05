Jornades de llengua. Propostes per al futur del català

Posted by

Òmnium cultural, 3 de maig de 2022

Dissabte 7 de maig – 10:00 UPF

Hem organitzat unes jornades de llengua per debatre propostes per al futur del català. Experts en llengua debatran sobre les estratègies que cal seguir per afrontar el repte de defensar la llengua davant dels atacs de l’Estat i promoure el seu ús social.

Et convidem a assistir-hi el dissabte 7 de maig, serà el moment en el qual els experts en llengua exposaran les propostes treballades en diferents àmbits: educació i lleure, demografia i diversitat social, continguts audiovisuals, empresa i treball i atenció a les persones. El resultat d’aquestes jornades seran l’aportació d’Òmnium al Pacte Nacional per la Llengua!

A Òmnium Cultural destinem la major part del pressupost de l’entitat a defensar la llengua i la cultura. La llengua és clau, i per això treballem al costat dels experts perquè el català sigui una llengua amb futur.