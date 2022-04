Posted by

25 d'abril 1 de maig

Gretchen C. Daily i Asunción Ruiz

Dilluns 25 d’abril a les 18.30 h // Gratuït amb reserva

Les ambientòlogues Gretchen C. Daily i Asunción Ruizaborden les conseqüències de la crisi ambiental sobre els drets més fonamentals de les persones i plantegen iniciatives per treballar per la sostenibilitat del planeta i la justícia climàtica.

En col·laboració amb l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC).