Declaraciones de un trabajador de MSF desde Mariúpol

Posted by

Prensa regional MSF, 10 de marzo de 2022

La situación sigue siendo muy complicada; especialmente para los niños, personas mayores y personas con discapacidad

Mariúpol (Ucrania) Declaraciones recogidas el 8 de marzo: “En Mariúpol, ahora mismo no hay agua potable, nada, y no hay de dónde sacarla. La gente está tratando de obtenerla de diversas formas; buscando fuentes en los parques o recogiendo el agua de los tejados cuando la nieve se derrite. Y como esta pasada noche estaba nevando, la gente salía en busca de leña para cocinar sus alimentos. Las detonaciones continúan. La situación es especialmente complicada para las personas mayores y para quienes tienen algún tipo de discapacidad. No tienen forma de encontrar comida y tampoco pueden hacer…