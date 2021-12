BCN Acció intercultural

Espai Avinyó, 24 de desembre de 2021

Ens fa molta il·lusió presentar-vos la nova pàgina de l’Espai Avinyó!

Es renova tenint en compte aspectes d’usabilitat o funcionals, amb un disseny més net, dinàmic, intuïtiu i clar.

La pàgina continua oferint, com a àmbit principal, tota l’actualitat i la programació de l’Espai Avinyó emmarcant-se en l’aposta per situar les activitats culturals amb perspectiva intercultural com a eix central.

Com a novetat més destacada, és que la pàgina incorpora un nou apartat: Recursos, on s’inclouen tots aquells continguts i materials generats a través de les activitats organitzades per l’Espai Avinyó. Podeu fer la cerca per ‘paraula clau’, ‘temàtica’ o ‘any’ i personalitzar la quantitat de ‘resultats per pàgina‘. En relació amb la temàtica podeu cercar per temes com ‘alimentació’, ‘educació’, ‘plurilingüisme’, ‘diàspores‘, ‘diversitat sexual i de gènere’… i molt més!

Una aposta centrada en el fet que tant les persones que van poder assistir a les activitats com les que no, puguin ampliar o recuperar tot aquell coneixement generat. Així doncs, hi trobareu les cròniques, sintetitzades, amb els punts més destacats, els podcasts, o elsvídeos.

L’Espai Avinyó dona molta importància a mantenir a l’abast les programacions d’altres anys, és per això que en la pàgina de programació, s’incorpora un apartat de ‘Memòries de programació‘ perquè es pugui fer un repàs d’allò que s’ha anat fent amb la idea de veure quina ha estat la seva evolució. Podeu fer un repàs de les programacions des del 2011 fins ara.

Per tal de facilitar la cerca, la pàgina que inclou les últimes notícies Actualitat es redefineix amb una panoràmica més àmplia, mostrant les 4 últimes notícies a la part principal. D’aquesta manera, permet que a primer cop d’ull l’usuari(a) pugui percebre les últimes novetats i amb l’opció d’ampliar o accedir a la resta de notícies.

Així doncs, us animem a navegar a través de la nova pàgina de l’Espai Avinyó per tal de familiaritzar-vos amb el nou format!