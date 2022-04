Fundació Pasqual Maragall, 21 d’abril de 2022

Aquest any volem celebrar Sant Jordi d’una manera molt especial. Per això, estarem presents de 9h a 21h a Rambla Catalunya 31, per compartir aquesta emblemàtica festa amb tu i que et puguis fer amb la nostra rosa inoblidable. Al llarg del dia comptarem amb un petit photocall perquè tothom qui vulgui es pugui fer fotos i els primers socis que adquireixin la seva rosa s’emportaran un obsequi de regal.

T’esperem!