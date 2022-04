Aconsegueix la teva entrada gratuïta per a l’Advanced Factories 2022!

Posted by

Comunicat SmartCatalonia, 29 de març de 2022

El Departament de Polítiques Digitals et convida a assistir gratuïtament del 29 al 31 de març a l’Advanced Factories 2022, la trobada anual sobre innovació industrial que enguany reuneix a Barcelona més de 17.000 professionals del sector. Més de 350 firmes expositores presentaran en primícia a Europa les seves solucions en robòtica, sistemes d’integració, Impressió 3D i tecnologies de Fabricació Avançada i totes les eines per a implantar el Digital Manufacturing, com la intel·ligència artificial, Machine Learning, visió artificial, realitat virtual, augmentada i mixta; i les tecnologies relacionades amb analítica de dades, cloud industrial, IIoT, blockchain, ciberseguretat, entre altres.

Aquest esdeveniment congregarà el major congrés europeu sobre innovació industrial: l’Industry 4.0 Congress, on experts de primer ordre internacional explicaran les claus per implementar nous models de negoci i aprofundiran en les tendències tecnològiques més capdavanteres al voltant de la Indústria Avançada i Digital.

Per aconseguir la teva entrada gratuïta a l’Advanced Factories 2022 cal que et registris a través d’aquest enllaç.

L’entrada que et regalem és un PREMIUM VIP PASS de 3 dies, que et dona accés a:

Zona expositiva

App mòbil

Industry Solutions

Industry Startup Forum

Talent Marketplace

Programa complet de conferències Industry 4.0 Congress: Agenda CEOs, Plant Managers Summit, CIOs Summit, Fòrum Ciberseguretat Industrial, Fòrum Intel·ligència Artificial, 3D Printing Fòrum i Congrés Nacional de Gestors de Polígons Industrials

Sala VIP Lounge

No t’ho perdis!!!