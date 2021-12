Plataforma per la Llengua, 16 de desembre de 2021

T’has fixat en quina llengua són els anuncis de joguines? Si hi pares atenció, veuràs que la majoria d’anuncis no són en català. És per això que a Plataforma per la Llengua engeguem la campanya “A què juguem?“

Què demanem ?

Reclamem a Bizak, Mattel i Famosa que doblin al català els anuncis difosos a canals de televisió de parla catalana!

Aquestes empreses són tres de les principals fabricants de joguines i totes tres han emès anuncis només en castellà a les televisions de parla catalana malgrat que, paradoxalment, Famosa és originària d’Onil, al País Valencià.

Sabies que entre les tres empreses sumen el 30% de la quota de mercat i en conjunt facturen més de 500 milions d’euros anuals a l’Estat espanyol? Amb aquest potencial, no poden al·legar motius econòmics per no oferir els anuncis traduïts al català.

Reivindiquem que Bizak, Mattel i Famosa siguin responsables lingüísticament i assumeixin el doblatge dels anuncis que facin en canals de televisió en català.

Ajuda’ns a fer pressió

Volem referents lingüístics per als infants!

La llengua que fan servir als anuncis impacta de manera directa sobre la visió dels infants de la llengua, en aquest cas de manera negativa cap al català. Per assegurar que el català sigui una llengua completament vàlida en tots els àmbits, cal que també sigui present a l’oci dels infants i per això és necessari que els anuncis de joguines siguin en català.