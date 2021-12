12 continguts i un servei que han marcat el 2021

ACCIÓ informa, 29 de desembre de 2021

Tanquem un any carregat de noves iniciatives, serveis i programes per seguir enfortint el teixit empresarial. Un any en el que hem treballat de valent per ajudar a les empreses a ser més sostenibles, més internacionalitzades i més innovadores en un moment clau de transformació i d’incertesa.

Durant el 2021 hem conegut empreses que són exemple en el seu sector, noves idees d’experts i informes sectorials plens d’oportunitats per ajudar-te a fer créixer el teu negoci. No et perdis el recull!