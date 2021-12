Mobilitza’t per l’escola en català !

Posted by

Plataforma per la Llengua, 14 de desembre de 2021

Com a membre de Somescola, Plataforma per la Llengua participarem en la mobilització del 18 de desembre a Barcelona i fem una crida perquè tothom surti al carrer a defensar i reivindicar l’escola en català. L’atac contra la immersió perpetrat pels tribunals és inadmissible.

Amb el lema “Ara i sempre, l’escola en català” us convoquem a la mobilització en defensa de l’escola catalana, que comptarà amb la participació de famílies, professorat, estudiants, artistes i societat civil.



Instem la comunitat educativa i la societat catalana a sortir des de les escoles i anar formant una gran marea verda per l’escola en català que conflueixi a les 11 h a la plaça de Tetuan i baixi fins a l’Arc de Triomf. Allà, a partir de les 12 h es podran escoltar les diferents intervencions, així com també actuacions reivindicatives en defensa de l’escola en català.

Vine a la parada informativa que tindrem al passeig de Lluís Companys, de les 10.30 h fins les 14.30 h, on podràs trobar material per a la mobilització i material informatiu de les nostres últimes campanyes i activitats.

És imprescindible que mostrem el nostre rebuig a l’activisme judicial que vol imposar la destrucció d’un model d’escola avalat per la població, pel Parlament de Catalunya i pels compromisos internacionals adquirits pel mateix Estat espanyol.