Xerrada sobre traducció teatral, amb Joan Sellent

Aptic, 5 de gener de 2022

Recordeu que avui 5 de gener, és l’últim dia per inscriure’s a la xerrada sobre traducció teatral: «Detalls que fan de la traducció teatral tot una altra cosa».

La traducció d’obres de teatre és traducció literària i traducció audiovisual. Cal mantenir l’estil de l’original i alhora emprar un llenguatge fàcil de pronunciar per part dels actors i d’entendre per part dels espectadors: si alguna cosa no s’entén, al teatre no hi ha la possibilitat de tornar enrere per escoltar el que s’ha dit.



De tot això i de moltes coses més, ens en parlarà un dels grans experts catalans en traducció teatral, que va ser professor a la UAB durant molts anys, Joan Sellent. La seva llarga trajectòria professional l’ha portat a bolcar al català obres de William Shakespeare, Harold Pinter o Oscar Wilde, entre molts d’altres.



En aquesta xerrada informal ens oferirà la visió d’algú que té molta experiència en el camp de la traducció teatral. Ens explicarà allò que li sembla important, coses a les quals presta atenció, coses que al llarg dels anys ha valorat més o que ha descobert que no tenien gaire importància. T’hi apuntes? DETALLS:

DATA: 12 de gener del 2022

HORA: de 18 h a 19:30 h. Serà una sessió d’una hora, seguida d’un torn de preguntes de 15 a 30 minuts

MODALITAT: Presencial, sempre que es puguin complir les condicions establertes per les autoritats sanitàries.

LLOC: Seu de l’APTIC

INSCRIPCIONS: Ompliu el formulari

AFORAMENT: 20 places. Les places són limitades i s’assignaran per ordre d’inscripció

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: 5 de gener del 2022

IDIOMA: Català

PREUS

Socis de l’APTIC: 20 €

Estudiants de grau FTI no socis: 20 €

FIT, xarxa Vértice, AETI o MET: 25 €

No socis: 34 €

ETIQUETA: #APTIC_Teatre

Trobareu tota la informació sobre l’activitat al web de l’APTIC