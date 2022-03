APTIC, 7 de març de 2022

Aquest març ve carregat d’activitats! Ens plau anunciar-vos que obrim inscripcions per assistir a la xerrada sobre adaptació de cançons, amb Aida Franch.

T’has preguntat mai què hi ha darrere d’una adaptació musical per a doblatge? Tens curiositat per saber com és el procés de doblatge d’adaptació de cançons i quins professionals hi ha al darrere? T’interessa saber una mica més sobre aquest tema? Si tens curiositat o simplement vols passar una bona estona, t’animem a assistir a aquesta xerrada amb Aida Franch Arnau, una professional de la matèria. Pren nota: cada nota es nota!