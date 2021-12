Vull desitjar-li un bon Nadal i un feliç any nou.

Posted by

RACC, 22 de desembre de 2021

Al RACC encarem el 2022 amb una decidida vocació d’ajudar els nostres socis, les seves famílies i la societat en general, treballant per fer més segura, fàcil i còmoda la vida de les persones. La nostra voluntat és donar en cada moment el millor de nosaltres, oferint serveis d’alta qualitat des de la proximitat i la innovació.

Vull agrair-li la seva confiança, perquè gràcies a ella el RACC pot desenvolupar, any rere any, la seva passió, que no és altra que ajudar les persones.

Feliç 2022!