Gremi d’Editors de Catalunya, 2 de febrer de 2022

El Gremi d’Editors de Catalunya us proposa una sèrie de càpsules formatives que tindran lloc durant el mes de març i que seran de curta durada i ajustades al nivell de cada alumne, on aprendreu allò que realment us interessa. El full de càlcul amb Excel és un software recurrent i necessari per a la majoria d’empreses del sector i no s’aprofiten tots els recursos i funcions.