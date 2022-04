Vine al BxCAT i descobreix quines possibilitats ofereix la tecnologia Blockchain

Posted by

Comunicat SmartCatalonia, 13 d’abril de 2022

El 4 i 5 de maig arriba a Girona la Fira BxCat (Blockchain per Catalunya), amb l’objectiu d’apropar la tecnologia blockchain a la societat catalana i mostrar la necessitat d’adoptar-la i posicionar-nos com un país capdavanter, pioner i innovador.

BxCat, organitzat per CBCat i amb la col·laboració del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, és un espai per a les empreses del territori on tindran l’oportunitat de donar-se a conèixer, d’explicar el seu projecte, i de crear sinergies. T’ho perdràs?

Sobre el Centre Blockchain de Catalunya

El CBCat té com a finalitat promoure l’adopció d’actius digitals i tecnologies descentralitzades (DLTs) a Catalunya mitjançant la difusió i alfabetització digitals entre els sectors industrials i els seus actors.

Promou, explica, i educa sobre la tecnologia blockchain a través de casos actuals d’aplicació i possibilitats futures. També serveix de pol de desenvolupament i nexe d’unió entre les comunitats locals i globals d’un ecosistema innovador, que empenyi el creixement econòmic i tecnològic i projecti Catalunya com a actor digital en l’esfera internacional.