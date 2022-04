Núvol, 21 d’abril de 2022

El passat 3 d’abril vam publicar la nostra revista de Sant Jordi amb un ampli ventall de novetats editorials i activitats culturals per fer aquesta primavera. Si no la vau poder adquirir al quiosc en el seu moment, us convidem a descarregar-vos-la. Aprofitem per convidar-vos a la nostra parada de Sant Jordi, al carrer Diputació (entre Rambla de Catalunya i Passeig de Gràcia). Comptarem amb les signatures d’autors com ara Melcior Comes, Gerard Furest o Cinta Farnós