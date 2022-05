Creu Roja, 3 de maig de 2022

Volem celebrar el teu primer any a Creu Roja. Tota la nostra activitat és possible gràcies a persones com tu, disposades a sumar perquè persones vulnerables recuperin l’esperança que mai haurien d’haver perdut i puguin mirar el futur amb optimisme.



Si encara no ho has fet, ja pots sol·licitar el teu Pin Benvinguda, perquè el portis amb orgull, com a símbol de la teva solidaritat.