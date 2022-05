Uneix-te a l’experiència de viure i de treballar en un entorn rural. Inscriu-te al Catalunya Rural Hub!

Posted by

Comunicat SmartCatalonia, 3 de maig de 2022

Vols traslladar la teva oficina al món rural? El Departament de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori i Mobile World Capital Barcelona t’ofereixen l’oportunitat de fer-ho possible.

Encara ets a temps d’inscriure’t al Catalunya Rural Hub, una iniciativa per atreure professionals de l’àmbit digital a zones rurals i poc poblades de Catalunya. L’objectiu? Afavorir-hi l’arrelament del talent, combatre el despoblament i dinamitzar l’economia d’aquests territoris.

👉 Afanya’t! Tens temps fins al dilluns 9 de maig!

En aquesta edició, un total de 30 professionals digitals tindran la possibilitat de convertir-se en remote workers durant una setmana des de la Ribera d’Ebre i Tremp (Pallars Jussà). S’hi poden inscriure professionals autònoms, treballadors/es d’empreses del sector TIC i personal de l’Administració Pública.

La primera de les tres estades de 10 professionals tindrà lloc a Tremp del 23 al 27 de maig. Les següents seran a la Ribera d’Ebre del 30 de maig al 3 de juny i del 13 a 17 de juny. Els participants disposaran, gratuïtament, d’allotjament, d’un espai de coworking i d’un pla d’activitats que els permetrà conèixer l’entorn, les empreses i el teixit econòmic i social del territori. L’agenda també contempla nombroses activitats d’oci amb l’objectiu de mostrar tot allò que el territori pot oferir: tasts gastronòmics de Km0, la ruta de la floració dels arbres fruiters a la Ribera d’Ebre o una ruta per veure els vestigis dels dinosaures que van habitar el Pallars Jussà fa milions d’anys.

La iniciativa s’inscriu en el marc de l’aliança Barcelona Digital Talent, que busca fomentar el desenvolupament de la nova economia digital arreu de Catalunya i alhora impactar positivament en el teixit productiu, comercial i econòmic de tot el territori.

Per a l’organització d’aquesta segona edició del ‘Catalunya Rural Hub’ s’ha comptat amb Pallars Actiu i el Consell Comarcal de Ribera d’Ebre com a entitats coordinadores, i amb la col·laboració de diferents administracions i entitats dels dos territoris on es desenvoluparà: Diputació de Lleida, Consell Comarcal del Pallars Jussà, Ajuntament de Tremp, Consorci Leader Pirineu Occidental, Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques i Cowocat Rural.