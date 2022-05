Últimes places

Universitat Autònoma de Bacelona, 28 d’abril de 2022

Falta poc més d’una setmana i encara queden places (poques) per venir a conèixer el campus de la UAB i les seves instal·lacions en família… Si encara no t’hi has inscrit, fes-ho ara mateix i assegura la teva plaça per visitar la UAB el dissabte 7 de maig.

El Dia de les Famílies és ideal per visitar el campus i les facultats i escoles. Si el que vols és conèixer un grau en concret, mira’t els <style=”color: bold;”=”” #3ab549;=””>vídeos de les Jornades de Portes Obertes</style=”color:> que vam fer al febrer.