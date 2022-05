Tu també pots defensar el futur del català

Òmnium cultural, 12 de maig de 2022

Estem preparant l’aportació d’Òmnium Cultural al Pacte Nacional per la Llengua. A principis d’any, vam reunir un grup d’experts en llengua catalana per analitzar la situació actual del català i fer propostes per defensar la llengua i promoure’n l’ús social. Aquest passat cap de setmana vam celebrar les Jornades de Llengua, on els experts ens van exposar les conclusions en els àmbits de l’educació i lleure, demografia i diversitat social, continguts audiovisuals i empresa i treball.

I ara, continuem recollint propostes de la ciutadania a tot el territori. Ens les podeu fer arribar fins al 15 de juny i, de totes les propostes que recollim, farem la nostra aportació al Pacte Nacional per la Llengua. Volem comptar amb la participació dels socis i sòcies de l’entitat, com tu! Envia’ns la teva proposta per al futur del català!