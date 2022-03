Tres maneres de digitalitzar-te i no quedar-te enrere

ACCIÓ, 10 de març de 2022

Digitalitzar-se per seguir existint. Aquest és l’objectiu principal del programa ProACCIÓ 4.0 que en un parell d’anys ha ajudat a impulsar la transformació digital d’un miler de pimes catalanes.

Totes elles han treballat per fer plans de digitalització o incorporar tecnologies de la indústria 4.0 com la intelligència artificial, la impressió 3D o l’IoT per seguir sent competitives i no quedar-se enrere.

D’altra banda, el programa ha facilitat la formació en tecnologies avançades a més de 220 professionals i ja compte amb més de 350 assessors acreditats: figures imprescindibles per acompanyar a les empreses en el seus processos de transformació.

A través del ProACCIÓ 4.0, les empreses poden accedir a serveis, ajuts i activitats d’ACCIÓ per fer el salt cap a la indústria del futur.