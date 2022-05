Posted by

Butlletí del Districte Sant Martí, 13 de maig de 2022

El reconeixement als joves autors i autores que han participat en la 7a edició del Premi Jove de Còmic Sant Martí per la prevenció i erradicació de la violència masclista tindrà lloc dimarts 17 de maig a Can Saladrigas. L’acte estarà conduït per la periodista i escriptora Laura Bernis i comptarà amb l’actuació poètica i musical de Dones en Vers.