Tornar-se incommensurable

ESPAI AVINYÓ, 11 d’abril de 2022

“La maledicció que ens ofereix la colonialitat, ens fa creure en la racialització com a principi de vida. Però, estem pensant en la raça i el gènere com a mitologies modernes? Certament, les religions són vaixells i l’espiritualitat és la mar. Té sentit això en què és la llibertat?”.

Amb aquesta reflexió Castiel Vitorino Brasileiro ens guia per la que serà la segona sessió del cicle Espiritualitats Afroatlàntiques, organitzat per l’Espai Avinyó, l’Oficina d’Afers Religiosos (OAR), i comissariat per Periferia Cimarronas.

En aquesta sessió, de la mà de Castiel, reorientarem les reflexions de la primera sessió, cap a la sanació i els espais de cures en relació amb el fet espiritual, així com amb la preservació del secret i la memòria. Generarem un espai on redibuixar el que significa conceptes com “cura”, “sanació”, “transfiguració” i “macumba”, entre altres idees.

Amb: Castiel Vitorino Brasileiro. Artista, escriptora i psicòloga clínica. Viu la transmutació com a destinació inevitable. Dribla, incorpora i se submergeix a la seva ontologia Bantu. Assumeix la cura com un moment predictible de llibertat. Estudia i construeix espiritualitats i ancestralitats interespecífiques.

Dinamitza: Periferia Cimarronas és un espai d’afectivitat política i amor negre. És un projecte d’economia solidària, una cooperativa sostinguda per persones negres, afrodescendents que té la certesa que la cultura és una forma de transformació. Creiem que és viable un espai per imaginar possibles futurs com a comunitat.

Dia: dimecres 13 d’abril

Hora: a les 18.30 h

Lloc: Periferia Cimarronas (Carrer Cerdanyola 26, baixos)

Inscripcions: espaisinterculturals@bcn.cat