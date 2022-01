Posted by

Ulls del món, 19 de gener de 2022

A Ulls del món ens complau informar que el pròxim 26 de gener, de 18.30h a 19.30h, la Fundació organitza una taula rodona online a través de l’aplicació Zoom per tal de realitzar un intercanvi d’experiències i per posar en comú els treballs de diagnòstics de gènere que ha realitzat els darrers anys als països on té projectes en marxa.

L’objectiu és identificar les barreres d’accés a l’atenció ocular que troben les dones en alguns dels territoris més vulnerables del món i quines accions ha portat a terme Ulls del món per assegurar l’accés equitatiu als serveis de salut.

Contacte de premsa

Elisenda Rom Suñol / Júlia Chimenos Dalmau

erom@ullsdelmon.org / comunicacio@ullsdelmon.org

609 37 89 37 / 93 451 51 52