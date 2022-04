APTIC, 5 d’abril de 2022

Us informem que ja hem obert les inscripcions al Taller de correcció literària I i II, que començarà el 25 d’abril i tindrà lloc els dilluns de 18.00 a 20.00 h, a càrrec de Rudolf Ortega. El taller s’impartirà en dues modalitat: presencial i virtual. Ambdues modalitats tindran accés a les reemissions, que estaran disponibles fins al 30 de juliol del 2022. Com sempre, els socis de l’APTIC gaudiran de preus reduïts. A més, hi ha un preu especial en la inscripció al conjunt de quatre sessions de cada bloc: un descompte del 15 % que s’aplicarà a la tarifa pertinent.

Després de formar-nos en correcció de textos i d’acumular experiència, un bon dia ens passen un encàrrec de correcció literària i llavors ens assalten totes les inseguretats. De vegades tenim a les mans un premi literari, o l’última novel·la de l’autora que admirem, o un text d’algú que demostra un domini de la llengua excel·lent, i comencem a tenir dubtes sobre quin és el nostre paper i fins a quin punt podem intervenir o no en els textos. On acaba la normativa i comença l’estil de l’autor? A més, la nova gramàtica ha deixat els conceptes de correcte i incorrecte més oberts que mai, de manera que, cada vegada més, s’imposa sobre els textos una mirada oberta que tingui més en compte els registres i tota mena de variació que no pas la normativa entesa com un dogma. Aquest taller —dividit en dos blocs dedicats a la correcció d’originals en català i a la correcció de traduccions— pretén proporcionar les eines bàsiques per afrontar amb garanties, i sense pors, la correcció de textos literaris.

Taller de correcció literària I: Originals en català

Sessió 1: Correcció d’acord amb la variació de registre

25 d’abril del 2022

Sessió 2: Correcció d’acord amb la variació geogràfica

2 de maig del 2022

Sessió 3: Correcció d’acord amb la variació generacional

9 de maig del 2022

Sessió 4: Correcció de neologia i de recursos lèxics no convencionals

16 de maig del 2022

Taller de correcció literària II: Traduccions al català

Sessió 1: Correcció de traducció de l’anglès

23 de maig del 2022

Sessió 2: Correcció de traducció del francès

30 de maig del 2022

Sessió 3: Correcció de traducció de l’italià

13 de juny del 2022

Sessió 4: Correcció de traducció sense original

20 de juny del 2022