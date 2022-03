Serveis a mida per internacionalitzar la teva empresa

ACCIÓ, 24 de març de 2022

Hi ha mercats i sectors que s’han d’entendre bé per accedir-hi. Els Serveis d’internacionalització sectorial són programes a mida de diferents àmbits i països que, a través d’un acompanyament especialitzat, et donen el coneixement i les eines per entrar-hi amb bon peu.

El Catalan Wines, per portar els teus vins i caves als Estats Units o Alemanya, o el UK Food Retail, un programa d’acompanyament per entrar a la gran distribució alimentària del Regne Unit, són alguns d’aquests serveis.

A banda d’aquests, ACCIÓ estrena dues noves iniciatives en salut digital i cosmètica:

Si tens una proposta de valor innovadora en el sector de la salut digital o les tecnologies mèdiques, el servei Expansió Digital Health i Medtech et proposa un assessorament amb experts locals per definir la millor estratègia d’accés als principals mercats europeus: Alemanya, França i Regne Unit.

Vols saber-ne més? No et perdis la presentació del servei i les sessions posteriors on s’aprofundirà en cada país de manera individualitzada per descobrir com accedir als seus sistemes de salut públics i privats:

Si tens una marca de productes de bellesa i cosmètica, el servei Expansió Beauty a la Xina t’ajuda a definir una estratègia d’entrada al gegant asiàtic per portar-hi els teus productes a través del canal on-line cross-border.

El potencial de la Xina va lligat a l’enorme creixement del canal on-line. Amb aquest servei, participaràs en sessions de formació especialitzada, avaluaràs la viabilitat dels teus productes al mercat i disposaràs d’acompanyament per accedir-hi a través d’un soci local.