Decidim.Barcelona, 14 de gener de 2022

Molt bon any! El #DecidimBCN torna amb forces renovades per encarar un any 2022 molt participatiu.

El pròxim 19 de gener podreu participar a la segona sessió del procés participatiu #TresXemeneies per tal d’ampliar informació sobre la proposta de modificació dels edificis i l’entorn d’aquest patrimoni emblemàtic de la ciutat. Per motiu de les restriccions covid-19, es preveu realitzar la sessió només en format telemàtic.