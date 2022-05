Santa Marta i les seves voltes

Posted by

Espai Avinyó, 9 de maig de 2022

Més enllà de l’aspecte religiós la santeria dominicana funciona com una potència i arxiu de la resistència negra al Carib, ja que és capaç de desdibuixar l’horitzó del projecte de blanquitud proposat per la modernitat colonialista.

Amb aquesta reflexió, Johan Mijail ens guia per la que serà la tercera i última sessió del cicle Espiritualitats Afroatlàntiques, organitzat per l’Espai Avinyó, l’Oficina d’Afers Religiosos (OAR), i comissariat per Periferia Cimarronas.

En aquesta sessió, obrirem el debat entorn de com les espiritualitats transatlàntiques s’enllacen amb pràctiques de resistència sexe-gènere afectives; el travestisme com a tecnologia ancestral de resistències al projecte hetero colonitzador.

A través d’una conferència performativa, Mijail generarà una atmosfera d’interacció, una coreografia de les paraules des de la ritualitat d’una cosmopolítica caribenya. Aquest espai habilita el travestisme cultural, que des d’una trajectòria encarnada, permetrà connectar amb festivitats transatlàntiques ritualístiques, enllaçar representacions visuals i sonores, així com transitar transfiguracions ficcionalitzades entorn dels gèneres i l’existència negra.

Amb: Johan Mijail (Santo Domingo, República Dominicana, 1990). Escriptora i performer. Integrant i líder de Catinga Edicions. Va estudiar periodisme. Ha publicat diversos llibres. Ha mostrat el seu treball performatiu als Estats Units, Uruguai, Xile, Costa Rica, República Dominicana, Alemanya i Colòmbia, amb un treball d’escriptura i visual que convida a un imaginari transfeminista i decolonial.

Dinamitza: Periferia Cimarronas, un espai d’afectivitat política i amor negre. És un projecte d’economia solidària, una cooperativa sostinguda per persones negres, afrodescendents que té la certesa que la cultura és una forma de transformació. Creiem que és viable un espai per imaginar possibles futurs com a comunitat.

Dia: dimarts 17 de maig

Hora: a les 18.30 h

Lloc: Periferia Cimarronas (Carrer Cerdanyola 26, baixos)

Inscripcions: espaisinterculturals@bcn.cat

*Activitat dirigida a públic adult