17 de novembre de 2021

Formeu part d’un projecte de salut comunitària en moviment? Busqueu iniciatives encisadores als vostres barris? Si us interessa el benestar físic, psicològic i social a les vostres comunitats, us convidem a venir a la jornada Salut comunitària en moviment!

Salut comunitària en moviment

Dijous, 2 de desembre de 2021 – de 18.00 a 20.00 h a l’Espai Jove La Fontana, a Barcelona.

Heu pensat mai que mitjançant la dansa podeu parlar de les vostres emocions? O, imagineu-vos que després dels 60 anys, us engresqueu a fer acrobàcies! O, si preferiu no aixecar els peus del terra: com veieu una passejada terapèutica en companyia dels vostres amics i amigues i dels vostres gossos?

Els projectes Median T la Danza, El Gran Circ i Mou-te! Sis potes millor que dues!, reconegudes iniciatives de salut comunitària, ens exposaran a la taula rodona de la jornada quins són els beneficis d’aquestes experiències. També comptarem amb la presència d’Angelina González, veu experta en salut comunitària.

Analitzarem com la intervenció comunitària en l’àmbit de la salut mitjançant l’activitat física és una eina de gran valor per a la salut col·lectiva de barris i comunitats. Aquí podeu veure el programa de la jornada.

Com hi podeu participar?

Per venir a la jornada us heu d’inscriure aquí

Sumeu-vos a compartir la vostra #respostacomunitària.

Us hi esperem!

